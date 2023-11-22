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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в среду провели операцию в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа, где, по данным ЦАХАЛ, располагались офисы разведки группировки ХАМАС, пишет газета The Times of Israel.

Согласно информации Армии обороны Израиля, в ходе рейдов изъяты "материалы с разведывательной информацией, техническое оборудование и значительная информация о подземной инфраструктуре ХАМАС".

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что захватили штаб-квартиру Северной бригады ХАМАС.

Позже в среду военные также объявили об авиаударах по позициям шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В армии Израиля указали, что предприняли эти действия в ответ на "продолжающиеся атаки на северные районы Израиля".

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Вечером израильские военные сообщили, что перехватили крылатую ракету в районе города Эйлат на юге страны.

Со своей стороны, движение ХАМАС сообщает, что в среду число погибших жителей сектора Газа вновь увеличилось. По утверждениям этой группировки, погибли свыше 14,5 тыс. человек, 35 тыс. получили ранения, еще 7 тыс. числятся пропавшими без вести.

Между тем, на границе Египта и сектора Газа в районе КПП "Рафах" начали выстраиваться грузовые автомобили с гуманитарной помощью и топливом, которые, как ожидается, в рамках достигнутого ранее соглашения о прекращении огня въедут на территорию анклава во время четырехдневной паузы.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне нынешнего конфликта. Соглашение касается обмена заложников, удерживаемых группировкой, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Позднее в ХАМАС подтвердили заключение с Израилем соглашения о прекращении огня на четыре дня.

Ожидается, что режим прекращения огня начнет действовать в четверг в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому). При этом официального подтверждения времени старта режима с израильской стороны пока не поступало.

В заявлении ХАМАС сообщается, что на четыре дня Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа, включая передвижение военной техники. Автомашины с гуманитарной помощью, включая медикаменты и топливо, будут беспрепятственно въезжать в Газу. Полеты беспилотников на юге Газы будут прекращены на все время перемирия. На севере их полеты будут запрещены с 10:00 утра до 16:00 по местному времени. В период перемирия Израиль обязуется не нападать и не арестовывать никого во всех районах сектора Газа. В заявлении также указано, что в обмен на заложников Израиль освободит из своих тюрем 150 палестинских женщин и детей.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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