Россия надеется на строгое соблюдение соглашения между Израилем и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия надеется на строгое соблюдение сделки по освобождению заложников, заключенной между Израилем и ХАМАС, и готова способствовать дальнейшему урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны, намерены этому всячески способствовать в координации с региональными партнерами", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, сделка стала возможной только благодаря посредническим усилиям Катара и Египта в контактах с руководством ХАМАС. Дипломат отметил, что роль СБ ООН в этом вопросе сводилась к нулю.

Небензя призвал продолжать искать решение палестинской проблемы в целом и не останавливаться на достигнутом. "Все мы понимаем, что за урегулированием нынешней вспышки палестино-израильского насилия, сколь бы серьезной она ни была, не должна теряться из вида перспектива поиска справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы", - отметил постпред РФ.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Небензя напомнил о числе убитых (около 14 тыс.) и о внутренне перемещенных мирных гражданах (1,6 млн), многие из которых - женщины и дети. "Одним словом, сбываются самые худшие прогнозы бедствия, буквально библейского масштаба", - констатировал он.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала известия о заключенной сделке "приятной новостью". Она отметила, что в ее посредничестве участвовали США в сотрудничестве с Катаром и Египтом.

"Мы ценим решимость, с которой премьер-министр Нетаньяху и его правительство выразили готовность поддержать увеличенную паузу, чтобы обеспечить полное выполнение сделки, предоставление дополнительной гуманитарной помощи", - заявила она.

Постпред США добавила, что все аспекты сделки должны быть воплощены в жизнь.

Томас-Гринфилд также отметила, что среди заложников ХАМАС есть граждане США, и в ближайшие недели Вашингтон сделает все возможное, чтобы помочь каждому заложнику воссоединиться со своими семьями.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне конфликта. Позднее в ХАМАС подтвердили заключение подобного соглашения с Израилем.

Позднее The Times of Israel со ссылкой на документ кабмина сообщило, что правительство Израиля ограничило длительность перемирия с ХАМАС максимум десятью днями.

"Согласно решению, все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 заложников - граждан или жителей Израиля - будут освобождены в секторе Газа и вернутся в Израиль", - сообщала газета.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.