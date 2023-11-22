Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Россия надеется на строгое соблюдение соглашения между Израилем и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия надеется на строгое соблюдение сделки по освобождению заложников, заключенной между Израилем и ХАМАС, и готова способствовать дальнейшему урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны, намерены этому всячески способствовать в координации с региональными партнерами", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, сделка стала возможной только благодаря посредническим усилиям Катара и Египта в контактах с руководством ХАМАС. Дипломат отметил, что роль СБ ООН в этом вопросе сводилась к нулю.

В миреСМИ сообщили о начале перемирия Израиля и ХАМАС утром 23 ноябряЧитать подробнее

Небензя призвал продолжать искать решение палестинской проблемы в целом и не останавливаться на достигнутом. "Все мы понимаем, что за урегулированием нынешней вспышки палестино-израильского насилия, сколь бы серьезной она ни была, не должна теряться из вида перспектива поиска справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы", - отметил постпред РФ.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Небензя напомнил о числе убитых (около 14 тыс.) и о внутренне перемещенных мирных гражданах (1,6 млн), многие из которых - женщины и дети. "Одним словом, сбываются самые худшие прогнозы бедствия, буквально библейского масштаба", - констатировал он.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала известия о заключенной сделке "приятной новостью". Она отметила, что в ее посредничестве участвовали США в сотрудничестве с Катаром и Египтом.

"Мы ценим решимость, с которой премьер-министр Нетаньяху и его правительство выразили готовность поддержать увеличенную паузу, чтобы обеспечить полное выполнение сделки, предоставление дополнительной гуманитарной помощи", - заявила она.

Постпред США добавила, что все аспекты сделки должны быть воплощены в жизнь.

Томас-Гринфилд также отметила, что среди заложников ХАМАС есть граждане США, и в ближайшие недели Вашингтон сделает все возможное, чтобы помочь каждому заложнику воссоединиться со своими семьями.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне конфликта. Позднее в ХАМАС подтвердили заключение подобного соглашения с Израилем.

Позднее The Times of Israel со ссылкой на документ кабмина сообщило, что правительство Израиля ограничило длительность перемирия с ХАМАС максимум десятью днями.

"Согласно решению, все 300 палестинских заключенных будут освобождены только при условии, что 100 заложников - граждан или жителей Израиля - будут освобождены в секторе Газа и вернутся в Израиль", - сообщала газета.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек.

Василий Небензя Израиль ХАМАС ООН РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 22 ноября

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ кроме одного

Финляндия закроет все КПП на границе с РФ кроме одного

Глава "Моссада" отправляется в Катар для проработки деталей сделки с ХАМАС

Орбан готов блокировать новую помощь Киеву при отсутствии общей стратегии ЕС

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

"Хезболла" и ХАМАС намерены продолжать координировать свои действия

Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

НАТО заявило об обеспокоенности влиянием России на Западные Балканы

НАТО заявило об обеспокоенности влиянием России на Западные Балканы

В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам

В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });