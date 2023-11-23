Освобождение заложников ХАМАС начнется не раньше пятницы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение израильских заложников ХАМАС начнется не раньше пятницы.

"Освобождение заложников будет происходить в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами и начнется не раньше пятницы", - говорится в заявлении Ханегби, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля.

"Переговоры об освобождении наших пленных продвигаются и продолжаются постоянно", - отметил он.

Тем временем издание Haaretz со ссылкой на израильский политический источник сообщило, что задержка с выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС связана с тем, что группировка еще не представила список израильских граждан, которых она намерена освободить.

По словам источника газеты, ХАМАС также до сих пор не ратифицировал соглашение о прекращении огня с Катаром, которое, как предполагается, гарантирует соблюдение всеми сторонами условий.

Ранее сообщалось, что утром в четверг начинается четырехдневный режим прекращения огня, в ходе которого запланировано освобождение израильских заложников группировки ХАМАС и удерживаемых Израилем палестинских заключенных.

По условиям сделки, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Для того чтобы заложники могли покинуть сектор Газа, будет введен режим прекращения огня на четыре дня, это станет первым этапом сделки. Второй этап заключается в том, что длительность перемирия может быть увеличена - Израиль готов добавлять к изначально обговоренным четырем дням по дню за 10 дополнительно освобожденных заложников. Всего благодаря соглашению на свободу могут попасть 100 израильских заложников и 300 палестинских заключенных. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

Также в рамках сделки будет увеличен поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

Посредниками в заключении сделки стали США, Катар и Египет.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тысяча человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тысяч человек.