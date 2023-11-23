КПП "Рафах" на границе Газы и Египта в среду пересекли 82 россиянина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пересекли в среду 82 российских гражданина, сообщило МЧС РФ.

"Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП "Рафах", - говорится в опубликованном накануне в телеграм-канале ведомства сообщении.

"На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир", - добавили в министерстве.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что за помощью об эвакуации из Газы обратились 909 человек, среди которых 639 россиян и 271 палестинец.

"На сегодняшний день КПП "Рафах" пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств. Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт "Домодедово" уже доставлены 553 человека, в том числе 259 детей", - доложил Куренков на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация сограждан из сектора Газа началась 12 ноября.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тысячи человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11 тысяч человек.