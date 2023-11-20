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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Вывоз из Газы остающихся там россиян планируют завершить в ближайшие дни

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Россию из сектора Газа доставлено уже 525 граждан РФ, в ближайшее время планируется вывезти остающихся, сообщил МИД РФ.

"Всего из сектора Газа через погранпереход "Рафах" в Египет удалось вывести 561 человека. Из них в Россию самолетами МЧС уже доставлено 525 человек", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

По данным МИД, в ночь на 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла уже пятая группа эвакуированных из сектора Газа - 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции).

"Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей", - говорится в сообщении.

МИД РФ сектор Газа МЧС РФ
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