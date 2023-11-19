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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Из больницы "Аш-Шифа" в Газе эвакуировали 31 младенца

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) сообщило об эвакуации 31 недоношенного младенца из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Эвакуация была организована совместно с сотрудниками ВОЗ и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Их перевезли на машинах скорой помощи ПОКП на юг, готовя к переводу в больницу Объединенных Арабских Эмиратов в Рафахе",- сообщило ПОКП в соцсети X.

"Аш-Шифу" - самую крупную больницу в секторе Газа - накануне посетила совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации во главе с ВОЗ. В пресс-релизе ВОЗ назвала больницу "зоной смерти". Из-за нехватки воды, топлива и лекарств "Аш-Шифа" "прекратила существование как медицинское учреждение", утверждает ВОЗ.

По данным ВОЗ на 18 ноября, в больнице оставались 25 медицинских работников, 291 пациент, из них 32 младенца в критическом состоянии.

Хроника 07 октября – 19 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ВОЗ Газа сектор Газа Аш-Шифа
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