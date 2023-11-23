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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Активность боев в секторе Газа снизилась на фоне сообщений о будущем перемирии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в четверг продолжили операции в секторе Газа на фоне новостей о скором вступлении в силу перемирия между Израилем и ХАМАС. При этом в СМИ отмечается, что интенсивность боев в секторе Газа уменьшилась.

The Times of Israel сообщает, что одна из бригад Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), действующая на окраинах города Джебалия в секторе Газа, обнаружила несколько новых тоннелей, уходящих глубоко под землю. Один из них вел в дом высокопоставленного руководителя палестинского движения ХАМАС.

В доме другого лидера ХАМАС военные обнаружили большое количество оружия, которое, по их утверждению, хранилось под кроватями и в шкафах его детей. Также военные нашли там документы и военные планы, которые позже передали израильской разведке.

ЦАХАЛ и общая служба безопасности "Шин-Бет" в четверг провели задержание директора крупнейшей больницы в секторе Газа "Аш-Шифа" Мухаммада Абу Салмии и ряда его сотрудников. После выявления свидетельств того, что больница служила штабом ХАМАС, директора отконвоировали на допрос.

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В целом, судя по сообщениям СМИ, в четверг, в преддверии перемирия, бои в секторе Газа были несколько менее интенсивными, чем обычно.

Утром в четверг север Израиля подвергся крупной атаке "Хезболлы" со стороны Ливана. Группировка выпустила 48 ракет, более 20 из них не долетели до Израиля. Несколько были сбиты силами ПВО, некоторые попали в здания на территории трех небольших населенных пунктов. О пострадавших не сообщалось.

В ответ ЦАХАЛ атаковал несколько целей на юге Ливана, в том числе ракетные установки и инфраструктуру. Также беспилотник, вертолет и несколько танков уничтожили ячейку "Хезболлы".

В самом Израиле в течение дня сирены воздушной тревоги можно было услышать в нескольких кибуцах недалеко от сектора Газа и в районах на границе с Ливаном.

В четверг стало известно, что с 07:00 (08:00 по Москве) пятницы будет действовать режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Во время четырехдневного перемирия, как ожидается, будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Также перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

В рамках сделки будет увеличен поток гуманитарной помощи в сектор Газа.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе исчисляется тысячами.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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