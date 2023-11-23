Очередной самолет с россиянами, эвакуированными из сектора Газа, вылетел в РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москву из Каира вылетел самолет, который доставит в РФ 103 россиян, покинувших сектор Газа, сообщает МЧС России.

"Самолет Ил-76 МЧС России с россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву",- сообщило министерство.

Накануне МЧС Александр Куренков сообщил, что за помощью об эвакуации из Газы обратились 909 человек, среди которых 639 россиян и 271 палестинец.

"На сегодняшний день КПП "Рафах" пересекли 484 гражданина РФ, а также 87 родственников с гражданством других государств. Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт "Домодедово" уже доставлены 553 человека, в том числе 259 детей", - доложил Куренков на совещании президента РФ с членами правительства в минувшую среду.

Организованная российскими спасателями совместно с дипломатами эвакуация сограждан из сектора Газа началась 12 ноября.