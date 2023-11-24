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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) без промедления возобновит операцию в секторе Газа, как только истекут сроки четырехдневного перемирия. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного старшего офицера Южного командования ЦАХАЛ.

"Мы воспользуемся этим временем в основном для подготовки, планирования задач, выполнения которых от нас ожидают сразу после конца перемирия. Мы готовимся атаковать со всей силой немедленно после окончания режима прекращения огня", - сказал он.

Он отметил, что ЦАХАЛ нанесет ответный удар по любому, кто попробует напасть на израильских военных во время перемирия.

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В свою очередь Haaretz отмечает, что в последние часы перед началом перемирия командование ЦАХАЛ отвело подразделения в защищенные зоны; там они будут оставаться, чтобы затем снова вступить в бой.

В ЦАХАЛ также сообщили, что не позволили мирному населению сектора Газа уходить с юга на север анклава. В то же время жителям сектора разрешено перемещаться на юг.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и группировкой ХАМАС, начал действовать в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).

По условиям соглашения, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.

Израиль ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
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