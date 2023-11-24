Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Израиль 39 палестинских женщин и подростков, содержавшихся ранее в тюрьмах, в обмен на освобождение 13 заложников, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на МИД Катара.

В МИД Катара также подтвердили, что сектор Газа передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) 24 заложника: 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и гражданина Филиппин.

"Мы с облегчением подтверждаем безопасное освобождение 24 заложников", - заявили в МККК.

Армия обороны Израиля сообщила, что освобожденные заложники уже находятся на территории Израиля, с границы сектора Газа и Египта их сопровождали военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники спецслужбы "Шабак". С семьями они воссоединятся в медицинских центрах, где им предстоит обследование. ЦАХАЛ попросил общественность "проявить терпение и чуткость и уважать частную жизнь вернувшихся и их семей".

Граждан Таиланда ХАМАС согласился освободить без каких-либо условий, сообщалось ранее. Премьер-министр Таиланда ранее в пятницу сообщал, ссылаясь на предварительные данные, что освобождены 12 его сограждан.

По условиям соглашения Израиля и ХАМАС, с 24 ноября в течение минимум четырех дней в секторе Газа действует режим прекращения огня, в Газу расширяются поставки гуманитарной помощи. Ежедневно предполагается обменивать группу заложников на заключенных израильских тюрем в пропорции один за троих. На первом этапе будут освобождены 50 заложников и 150 заключенных, затем стороны могут договориться продлить обмен еще на несколько дней.