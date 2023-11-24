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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Среди освобожденных заложников ХАМАС оказалось четыре гражданина ФРГ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Среди заложников, освобожденных в пятницу палестинским движением ХАМАС, фигурируют четыре человека, имеющих двойное гражданство - Израиля и Германии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

"Я испытываю невероятное облегчение от того, что 24 заложника только что были освобождены, в том числе четыре гражданина ФРГ", - сказала Бербок.

Она выразила благодарность Катару, Египту и Международному Комитету Красного Креста за помощь в переговорах и освобождении.

Ранее сообщалось, что Израиль освободил 39 палестинцев, группировка ХАМАС - 24 человек.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Всего, по условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ФРГ ХАМАС
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