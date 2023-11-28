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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС

WSJ сообщила о прибытии главы ЦРУ в Катар для переговоров по заложникам ХАМАС
Директор ЦРУ Уильям Бернс
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс находится в Катаре для обсуждения освобождения заложников ХАМАС и конфликта в секторе Газа, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для переговоров с израильскими и катарскими официальными лицами по продолжающемуся освобождению заложников ХАМАС, а также по другим аспектам войны в секторе Газа", - приводит издание слова человека, знакомого с ситуацией.

Это уже вторая поездка Бернса на Ближний Восток меньше чем за три недели. Ожидается, что в Дохе он встретится с высокопоставленными катарскими официальными лицами, которые имеют тесную связь с лидерами ХАМАС, а также с директором "Моссада" Давидом Барнеа.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили еще на два дня с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.

Хроника 07 октября – 28 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар Уильям Бернс ЦРУ ХАМАС Израиль
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