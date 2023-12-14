Глава "Моссада" не поедет на переговоры в Катар

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Военный кабинет Израиля объявил, что не будет в настоящее время направлять главу "Моссада" Дэвида Барни в Катар для переговоров о заложниках, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel.

Причиной стали внутренние разногласия среди членов кабинета "относительно масштабов усилий, предпринимаемых в настоящее время для переговоров по новой сделке по заложникам", пишет издание.

Так, министр военного кабинета Бенни Ганц выступает за то, чтобы инициатива в этом вопросе исходила от Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант считают, что Израилю "следует дождаться сигнала от ХАМАС".