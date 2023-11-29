ХАМАС передал Израилю список заложников, которые должны быть освобождены в среду

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что получил список с именами похищенных израильтян, которых ХАМАС планирует освободить в среду, сообщает Times of Israel.

В заявлении канцелярии премьера без подробностей говорится, что семьи тех, кто включен в список, были проинформированы.

Группа заложников, которые должны быть освобождены в среду, станет шестой с начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС. Изначально предусматривалось прекращение огня на четыре дня, затем режим был продлен еще на два дня.

Газета напоминает, что по условиям соглашения режим прекращения огня может быть продлен еще на несколько дней - в общей сложности до 10, включая первые четыре. ХАМАС для этого должен освобождать по крайней мере по 10 заложников ежедневно, а Израиль - выпускать из своих тюрем по трое заключенных палестинцев в обмен на каждого заложника.

Как пишет издание, глава израильской разведки "Моссад" Дэвид Барни накануне посетил Катар с целью переговоров, на которых рассматривался вопрос о возможном продлении режима прекращения огня.

По данным The Washington Post, в то же время в Катаре находился директор ЦРУ Уильям Бернс, который провел с Барни переговоры о возможности заключения сделки, предполагающей еще несколько дней тишины и освобождение не только женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, но также мужчин и военнослужащих.

При этом СМИ предполагают, что переговоры могли выйти за рамки продления перемирия и коснуться всеобъемлющего соглашения о прекращении войны.

Как писали ближневосточные СМИ, между Израилем и ХАМАС достигнуто предварительное соглашение о продлении перемирия еще на два дня.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль рассматривают возможность такого продления на прежних условиях по истечению нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга.