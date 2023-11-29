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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Кремль считает избыточными меры Финляндии по укреплению восточной границы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Стягивание европейских военных к российско-финской границе является избыточной мерой по обеспечению безопасности и может спровоцировать напряженность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конфликта как такового нет. Финляндии никто и ничто не угрожает. В данном случае это избыточные меры по обеспечению безопасности границ. Нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряженности", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Польша и другие страны намерены направить военных для охраны границы Финляндии с Россией.

"Напряженность может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе. Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу - увеличение концентрации военных подразделений на наших границах. Это абсолютно неспровоцированная и необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе. Так мы это видим", - подчеркнул пресс-секретарь.

Дмитрий Песков Финляндия Польша
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