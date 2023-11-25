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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

В Финляндии заявили, что не намерены вести переговоры с РФ по ситуации на границе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации, складывающейся на границе двух стран, заявил премьер-министр Петтери Орпо (Petteri Orpo).

"Правительство Финляндии не намерено вести переговоры с Россией о ситуации на восточной границе", - сказал он в субботу газете Helsingin Sanomat.

Вместе с тем, Петтери Орпо отметил, что "мы готовы к переговорам на дипломатическом уровне". При этом финский премьер добавил, что с момента начала операции России на Украине "не было никаких политических дискуссий с Россией".

По его словам, "ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится" операция России на Украине.

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18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в юго-восточной части страны, мотивируя это массовым пропуском к финской границе с российской стороны эмигрантов из третьих стран.

22 ноября правительство Финляндии приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.

Из восьми пропускных пунктов работающим остался только самый северный переход Рая-Йоосеппи.

В то же время начальник финской пограничной охраны Маркку Хассинен в интервью порталу Yle выразил надежду, что решение правительства может быть отменено до Рождества.

Финляндия Петтери Орпо
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