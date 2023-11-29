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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Еврокомиссии потребовали от Польши прекратить блокаду КПП на границе с Украиной

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Польские власти должны добиться соблюдения закона на границе с Украиной где, из-за блокады КПП польскими дальнобойщиками, скопились гигантские очереди фур, заявила на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по транспорту Адина Вэлян.

"Там не хватает доброй воли для поиска решения. И не хватает участия со стороны польских властей. Я так говорю, потому что это они должны применять закон на этой границе", - сказала она.

По ее словам, представители ЕК с самого начала событий на границе были вовлечены в ситуацию и "пытались разговаривать со всеми участвующими в этом сторонами".

Вэлян отметила, что она, разумеется, не против права граждан устраивать манифестации, но "украинские перевозчики не могут находиться в заложниках из-за отсутствия политической воли".

"Список мер, которые должны быть приняты, был опубликован, нужно, чтобы польские власти с ними согласились и применяли их. Мы продолжаем диалог, но оставляем за собой право вмешаться, в частности, в случае нарушения (законодательства ЕС - ИФ) теми, кто не соблюдает правил", - подытожила еврокомиссар по транспорту.

Польские перевозчики начали протестовать 6 ноября на трех КПП на границе с Украиной, позже они заблокировали все четыре КПП в Подкарпатском и Люблинском воеводствах, требуя от властей страны ограничить несправедливую, по их утверждениям, конкуренцию со стороны украинских транспортных фирм.

Польша Украина Еврокомиссия Адина Вэлян
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