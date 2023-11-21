В Словакии заблокировали один из двух автомобильных КПП на границе с Украиной

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Словакии перевозчики блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке" на словацко-украинской границе, смежный с украинским КПП "Ужгород", сообщила Госпогранслужба Украины со ссылкой на словацких пограничников.

Это началось в середине дня 21 ноября. По данным пограничников, блокаду инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О продолжительности акции не сообщается.

На территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецке" в направлении Украины в очереди стоит около 300 грузовиков. По данным Госпогранслужбы, автобусы и легковые машины пересекают границу в штатном режиме.

Всего на границе Украины и Словакии два автомобильных погранпункта. Помимо "Вишне-Немецке - Ужгород", это "Убля - Малый Березный".

С 6 ноября из-за протеста польских перевозчиков частично заблокировано движение через три пункта пропуска на границе Украины и Польши. С 21 ноября протестующие грозились перекрыть еще один КПП на границе двух стран.

Перевозчики требуют отмены "транспортного безвиза" для украинских дальнобойщиков, возвращения к выдаче им разрешений и сокращения их количества до уровня до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тысяч разрешений в год. Также они добиваются, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая 10-12 дней. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки. Лидер протестующих Рафал Меклер заявлял, что польские перевозчики договорились с рядом ассоциаций перевозчиков из Венгрии, Словакии, Чехии и Литвы совместно добиваться отмены "транспортного безвиза" для Украины.

В Киеве считают, что украинские перевозчики возят грузы преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы, так что их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. Большую часть требований польских протестующих в Киеве считают невыполнимыми. С учетом проблем с транспортировкой через Польшу, ситуация для АПК Украины, которая экспортирует более 70% произведенной агропродукции, стала , заявил на этой неделе первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.