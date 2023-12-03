Польша завершает формирование системы ПВО ближнего действия

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Произведена поставка всех ранее заказанных ЗРПК малой дальности в польские вооруженные силы, таким образом Польша завершает формирование системы противовоздушной системы ближнего действия, сообщила пресс-служба государственного оборонного концерна PGZ.

"Консорциум PGZ-PILICA завершил очередные поставки серийных PSR-A PILICA (систем IV, V и VI). Таким образом, в армию поставлены все заказанные в 2016 году системы противовоздушной обороны VSHORAD (Very Short-Range Air Defense, система ПВО малой дальности - ИФ)", - говорится в сообщении.

"В единый комплект PSR-A PILICA входят: 6 огневых подразделений с артиллерийскими тягачами, командным пунктом, радиолокационной станцией; 2 транспортные машины и 2 машины с боеприпасами. Это один из ключевых проектов, самостоятельно реализуемых на основе национальных производственных возможностей, что важно с точки зрения обороноспособности Польши", - отметили в пресс-службе концерна.

"Важно отметить, что поставляемые комплекты PILICA благодаря интеграции в систему значительно эффективнее и результативнее в борьбе со средствами воздушного нападения, чем одиночные пушки ЗУ-23-2", - добавили там.

В PGZ подчеркивают, что "PSR-A PILICA - один из базовых элементов нижнего уровня многоуровневой интегрированной системы ПВО, созданной для нужд Вооруженных сил Польши".

Сообщается, что на следующем этапе "система PILICA будет доведена до уровня PILICA+, чтобы Вооруженные силы Польши имели еще более совершенную и эффективную технику, эффективную как на короткой, так и на очень короткой дистанции противовоздушной и противоракетной обороны". В рамках его реализации в текущем году между ВС Польши и консорциумом PGZ-PILICA был подписан новый контракт на поставку 16 ЗРПК в версии PILICA+ и соответствующей модернизации 6 уже поставленных.