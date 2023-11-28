Польша призвала Украину принять требования протестующих автоперевозчиков

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщает сайт польского Мининфраструктуры.

Одной из причиной протестов Адамчик назвал систему электронной очереди: "Это привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе, которые возвращаются из Украины без груза, для пересечения украинско-европейской границы".

Министр призвал украинскую сторону принять срочные меры для выполнения требований польских перевозчиков, в частности отменить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств на двух пограничных переходах - "Зосин-Устилуг" и "Нижанковичи-Мальховице".

Кроме того, протестующие перевозчики требуют возобновления действия разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний, которые были отменены в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной (так называемый, "транспортный безвиз"), напомнили в Мининфраструктуры Польши

В этой связи Адамчик попросил еврокомиссара по транспорту Адину Валеан восстановить действие таких разрешений. Он также призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать его обращение к украинскому правительству об отмене системы электронной очереди.

С 6 ноября из-за протестов польских перевозчиков частично заблокировано движение через три пункта пропуска на границе Украины и Польши ("Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова" и "Рава Русская - Хребенне"). Первоначально акция должна была проходить до 3 декабря, позднее называлась дата 3 января 2024 года. Но 22 ноября лидер блокирующих границу польских перевозчиков Рафал Меклер заявил, что блокада пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", где наблюдаются самые большие очереди грузовиков, продлена до 1 февраля 2024 года.

С 22 ноября блокада распространилась на четвертый погранпункт - "Шегини-Медыка", а позднее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что не исключена блокада и пятого КПП - "Нижанковичи-Мальховице". Очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска с польской стороны растянулись до 40 км.

В свете проблем с транспортировкой через Польшу, ситуация для АПК Украины, которая экспортирует более 70% произведенной агропродукции, является угрожающей, отмечал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Одно из главных требований польских организаторов протестов - возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тысяч разрешений в год. Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Польские перевозчики также требуют ужесточить правила перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. Кроме того, перевозчики добиваются ужесточения контроля за регистрацией в Польше транспортных компаний в части происхождения капитала их учредителей. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки.

По мнению Киева, украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы и их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. Украинская сторона считает большую часть требований польских перевозчиков невыполнимой. Переговорщики со стороны Украины рассчитывают, что решение о разблокировании границы будет достигнуто с приходом в Польше нового правительства, которое приняло присягу 27 ноября.