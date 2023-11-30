Проверка запроса России об экстрадиции сотрудника бывшей Group-IB продлится до июня

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Проверка запроса России об экстрадиции задержанного в Алматы сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина займет год с момента задержания в июне 2023 года, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.

"Запросы пришли из США и России. Сейчас проводим экстрадиционную проверку. Срок проверки, а эта процедура нелегкая, год. У нас есть срок до 24 июня 2024 года", - сказал он журналистам в кулуарах мажилиса в Астане.

Срок проверки продлеваться не будет.

"Нет, у нас срок, к сожалению. Срок год", - сказал замгенпрокурора.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана сообщали, что правовое сотрудничество в сфере экстрадиции с Россией осуществляется на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. С США Казахстан сотрудничает на основании Межамериканской конвенции о выдаче и ряда других специальных конвенций.

Кислицин был задержан в конце июня в Алматы в связи с нахождением в международном розыске по запросу властей США. Выдать его потребовали Россия и США.

Тверской суд Москвы 28 июня заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК). Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до 5 лет. Также ему вменяется вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере (ч.2 ст.163 УК).

В 2020 году ряд СМИ сообщал, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США. По данным американских властей, он мог быть причастен к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.