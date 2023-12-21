Генпрокуратура России добилась выдачи из Казахстана сотрудника бывшей Group-IB

В Казахстане предупреждали, что проверка запроса Москвы продлится до июня 2024 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры России экстрадирует сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина, обвиняемого в России в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности. (...) Запрос о выдаче Кислицина был направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана. Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче обвиняемого", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В России Кислицину вменяется неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК) и вымогательство (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК).

По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получили доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и скопировали оттуда информацию. Затем они потребовали за непубликацию этих данных эквивалент 550 тысяч рублей в криптовалюте, полагает следствие.

Генпрокуратура напомнила, что запрос о выдаче Кислицина был направлен в Казахстан после того, как стало известно, что его задержали в этой стране.

Кислицин был задержан в конце июня в Алма-Ате, поскольку был объявлен в международный розыск по запросу властей США. Выдать его потребовали Россия и США. Тверской суд Москвы 28 июня заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК).

30 ноября 2023 года в Генпрокуратуре Казахстана говорили, что проверка запроса России об экстрадиции Никиты Кислицина займет год с момента задержания и продлится до 24 июня 2024 года. ,

"Запросы пришли из США и России. Сейчас проводим экстрадиционную проверку. Срок проверки, а эта процедура нелегкая, год. У нас есть срок до 24 июня 2024 года", - сказал тогда замгенпрокурора Казахстана Жандос Умиралиев и добавил, что срок проверки продлеваться не будет.

В F.A.C.C.T. заявили, что по данным компании, "претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем". В 2020 году СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США в связи с предполагаемой попыткой продать данные пользователей одной из соцсетей.