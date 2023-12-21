Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Генпрокуратура России добилась выдачи из Казахстана сотрудника бывшей Group-IB

В Казахстане предупреждали, что проверка запроса Москвы продлится до июня 2024 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры России экстрадирует сотрудника компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина, обвиняемого в России в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности. (...) Запрос о выдаче Кислицина был направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана. Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче обвиняемого", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В России Кислицину вменяется неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК) и вымогательство (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК).

По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получили доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и скопировали оттуда информацию. Затем они потребовали за непубликацию этих данных эквивалент 550 тысяч рублей в криптовалюте, полагает следствие.

Генпрокуратура напомнила, что запрос о выдаче Кислицина был направлен в Казахстан после того, как стало известно, что его задержали в этой стране.

Кислицин был задержан в конце июня в Алма-Ате, поскольку был объявлен в международный розыск по запросу властей США. Выдать его потребовали Россия и США. Тверской суд Москвы 28 июня заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК).

30 ноября 2023 года в Генпрокуратуре Казахстана говорили, что проверка запроса России об экстрадиции Никиты Кислицина займет год с момента задержания и продлится до 24 июня 2024 года. ,

"Запросы пришли из США и России. Сейчас проводим экстрадиционную проверку. Срок проверки, а эта процедура нелегкая, год. У нас есть срок до 24 июня 2024 года", - сказал тогда замгенпрокурора Казахстана Жандос Умиралиев и добавил, что срок проверки продлеваться не будет.

В F.A.C.C.T. заявили, что по данным компании, "претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем". В 2020 году СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США в связи с предполагаемой попыткой продать данные пользователей одной из соцсетей.

Group-IB Казахстан США Генпрокуратура Тверской суд Никита Кислицин Алма-Ата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Что произошло за день: среда, 20 декабря

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ

Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });