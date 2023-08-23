Казахстан еще не завершил проверку для экстрадиции сотрудника бывшей Group-IB

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана продолжает экстрадиционную проверку в отношении сотрудника F.A.C.C.T. (бывшей Group-IB) Никиты Кислицина, решение о его выдаче России или Соединенным Штатам пока не принято, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"На сегодня проведение экстрадиционной проверки в отношении Кислицина продолжается. Решение по поступившим в отношении него запросам РФ и США будет принято Генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после ее окончания", - говорится в ответе на запрос агентства.

В Генпрокуратуре напомнили, что правовое сотрудничество в сфере экстрадиции между Россией и Казахстаном осуществляется на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. С США Казахстан сотрудничает на основании Межамериканской конвенции о выдаче и ряда других специальных конвенций.

"Эти международные договоры предусматривают основания для отказа в выдаче лиц. При принятии соответствующих решений Генеральная прокуратура Республики Казахстан строго руководствуется их положениями и, при наличии достаточных оснований отказывает в выдаче (например, истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности или то, что в Казахстане соответствующее деяние не является уголовно наказуемым)", - объяснили в надзорном органе.

Кислицина задержали в июне в Алма-Ате, поскольку ранее США его объявили в международный розыск. Добиваться его экстрадиции начали Россия и США.

В 2020 году СМИ сообщали, что сотрудник Group-IB Кислицин стал фигурантом уголовного преследования в США, где его заподозрили в причастности к попытке продать данные пользователей одной из соцсетей.

В компании журналистам в конце июня 2023 года подтвердили, что сотрудник F.A.C.C.T. Кислицин, который отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности, был задержан 22 июня в Казахстане по запросу США.

Тверской суд Москвы 28 июня 2023 года заочно арестовал Кислицина по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК) и вымогательстве (ч.2 ст.163 УК).