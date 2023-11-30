Глава МИД Эстонии посоветовал жителям страны не посещать РФ

Это связано с тем, что границу могут закрыть и эстонцы могут надолго застрять в России, заявил министр

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) советует жителям страны не посещать Россию, так как границу могут временно закрыть и они могут надолго остаться у восточного соседа.

"Мы обсудили с министром иностранных дел Финляндии и главами МИД стран Северной Европы и Балтии как поддержать Финляндию и как обеспечить безопасность на наших границах", - сообщил он в четверг на пресс-конференции.

Цахкна отметил, что Эстония должна "оказать помощь Финляндии на международном уровне". "Мы готовы в случае необходимости оказать всестороннюю практическую помощь и у нас есть готовность закрыть свои границы. Поэтому важная весть нашим жителям: в случае временного закрытия границ те, кто находится на российской стороне, вернуться не смогут", - сказал он.

"Поэтому очень ясная рекомендация: не ездить в Россию, так как мы не знаем, когда миграционное давление станет таким высоким, что мы будем вынуждены временно закрыть границы. Но такая готовность есть, и правительство обсуждало эту тему", - отметил Цахкна.

28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Petteri Orpo) сообщил, что правительством принято решение закрыть в ночь на четверг на две недели пункт пересечения границы Рая-Йоосеппи, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе незаконных эмигрантов из третьих стран. Ранее были закрыты все остальные пограничные переходы и в настоящее время открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена только для железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Решение Финляндии закрыть свои пограничные пункты пропуска с Россией уже увеличило пересечение эстонско-российской границы на четверть, сообщила в четверг начальник Бюро пограничного управления Полиции и пограничной охраны Эве Калмус.

"Сегодня мы уже видим, что движение через эстонско-российскую границу увеличилось с четырех тысяч до пяти тысяч", - сказала она Эстонскому телевидению.