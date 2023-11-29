Финляндия отрицает планы принять помощь Польши для урегулирования на границе с РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Финляндии, представитель Пограничной службы Матти Питкяниттю и глава МВД Мари Рантанен опровергают сообщения о том, что Польша направляет в Финляндию экспертов будто бы для оказания помощи в урегулировании ситуации на границе с Россией. Об этом сообщают финские СМИ.

"Военное сотрудничество, связанное с пограничной ситуацией, между президентами не обсуждалось", - заявили в офисе президента Саули Ниинистё.

В ходе недавнего визита президента Ниинистё в Польшу обсуждались вопросы безопасности границ в целом, а также обмен информацией и опытом между пограничными органами, например, в рамках деятельности Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Финляндии полковник Матти Питкянийтти утверждает, что пограничная служба не договаривалась о двустороннем сотрудничестве с Польшей.

"На данный момент у нас нет каких-то конкретных вопросов, связанных с этой ситуацией (появление мигрантов из третьих стран с российской стороны - ИФ)", - сказал он.

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что у нее нет информации о том, что Финляндия якобы получает прямую помощь от Польши.

"У меня нет такой информации. И я также уточнила это у начальника пограничной службы Финляндии. У него тоже нет такой информации", - сказала Рантанен и добавила, что Финляндия получает помощь от Frontex. "Если там есть польские пограничники, это нормально", - считает глава МВД.

О размещении 50 пограничников Frontex на границе Финляндии и России договоренность была достигнута ранее в ноябре.

28 ноября руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера написал в микроблоге, что Польша направит в Финляндию военных советников в ответ на официальный запрос о помощи в рамках НАТО на фоне "гибридной атаки" на границе. В НАТО заявили, что в альянс такого запроса не поступало.

Пресс-секретарь польского пограничного ведомства Анна Михальская сообщила агентству PAP 29 ноября, что офицеры Пограничной стражи Польши будут направлены в Финляндию в рамках консультативной миссии по техническим и правовым вопросам охраны границы. Предполагается, что они расскажут, как Польша обустроила электронное заграждение на границе с Белоруссией и проконсультируют финнов о юридических тонкостях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Польша и другие страны намерены направить военных для охраны границы Финляндии с Россией, назвал такие меры избыточными и предупредил, что в Кремле концентрацию вооруженных подразделений на границе расценят как необоснованную.