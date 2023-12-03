Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-25", стартовавший в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоялась в 14:18 по Москве. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите 179 суток.

Причаливание прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

1 декабря в 12:25 по Москве ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" штатно стартовала с площадки №31 космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, грузовик доставил на МКС специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела для эксперимента "Перепел".

В ходе эксперимента яйца поместят в "Инкубатор", и космонавты отследят стадию развития эмбрионов. Затем в капсулах отправят на Землю, где специалисты продолжат проведение исследования. Данный эксперимент поможет в будущем в создании ферм для обеспечения космонавтов продуктами питания в межпланетных перелетах.

"Прогресс МС-25" также привез на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств.