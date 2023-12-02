Эрдоган раскритиковал Израиль за возобновление боев в Газе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа и назвал нереалистичным сценарий полного уничтожения палестинской группировки ХАМАС, сообщает в субботу агентство Anadolu.

"В Газе совершается масштабный террористический акт. Это государственный терроризм", - сказал он, комментируя действия израильских военных.

Эрдоган в очередной раз призвал решать палестино-израильский конфликт через реализацию принципа сосуществования двух государств: израильского и палестинского. По его словам, в таком случае "проблемы Газы и взаимных угроз исчезнут сами собой".

Президент Турции, говоря о заявленной Израилем цели военной операции в Газе - уничтожении ХАМАС, призвал отказаться от этой идеи. "Уничтожение ХАМАС не является реалистичным сценарием", - полагает он.

Ранее на этой неделе Израиль и палестинская группировка ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий перемирия и возобновили военные действия.

Предполагается, что на данном этапе израильские военные намерены сфокусировать усилия именно на юге сектора Газа. Ситуация осложняется тем, что на данный момент именно там сконцентрирована основная часть местных жителей. Многие из них в октябре и ноябре были вынуждены бежать на юг из северной части сектора Газа, так как военные операции Израиль начинал именно на севере.