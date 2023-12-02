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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Переговоры Израиля и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик

Переговоры Израиля и ХАМАС в Катаре о возобновлении перемирия зашли в тупик
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Израильские переговорщики в Катаре не смогли договориться с палестинским движением ХАМАС о возобновлении перемирия, они возвращаются в Израиль, сообщает в субботу The Times of Israel.

"В связи с тем, что переговоры зашли в тупик и в соответствии с указаниями премьера Биньямина Нетаньяху и главы "Моссада" Давида Барнеа, команда переговорщиков возвращается в Израиль", - отметили в израильской разведслужбе "Моссад".

Ранее на этой неделе Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий перемирия и возобновили боевые действия. Таким образом, процесс обмена заложниками между сторонами остановился.

Предполагается, что ХАМАС все еще удерживает в заложниках 146 человек, 125 из которых - израильтяне. Речь идет о людях, захваченных во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября.

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Хроника 07 октября – 02 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Катар
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