Глава израильской спецслужбы подтвердил планы ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Директор службы внутренней безопасности Израиля (Шин-Бет) Ронен Бар заявил, что кабинет министров страны поставил задачу ликвидировать ХАМАС и его лидеров вне зависимости от того, в каких странах они находятся, сообщила газета "Гаарец".

"Это наш Мюнхен. Везде - в Газе, на палестинских территориях, в Ливане, в Турции и в Катаре. Нам потребуется несколько лет, но мы будем там, чтобы сделать это", - приводит издание слова Бара во время выступления по общественному телевидению.

Он добавил, что "масштабы угроз, с которыми сталкивается Израиль, были беспрецедентными весь уходящий год, даже до нынешних событий, главное скрыто от глаз".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских официальных лиц сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание своим спецслужбам разработать планы ликвидации высших руководителей палестинского движения ХАМАС за пределами сектора Газы, в том числе в Турции, Катаре и других местах, где они проживают.

Акции должны быть осуществлены после того, как будет завершена операция против ХАМАС в Газе, поскольку ликвидация руководителей движения на территории Катара или Турции могла бы осложнить или торпедировать дипломатические усилия по освобождению заложников, отмечает издание.

Упоминание Баром Мюнхена связано с тем, что 5 сентября 1972 года во время Олимпийских игр в Мюнхене 11 израильских спортсменов были убиты членами "Черного сентября" - палестинского террористического движения, требовавшего освобождения Израилем политических заключенных.