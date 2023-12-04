Что случилось этой ночью: понедельник, 4 декабря

Корабль ВМС США в территориальных водах Китая, арест бывшего американского посла в Боливии по обвинению в шпионаже, активность вулканов на Камчатке и Курилах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В КНР заявили, что Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая. Его проход отследили корабли ВМС Китая.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км. Тем временем, пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на сотни километров в длину.

- Американский эсминец отбил нападение дронов на коммерческие суда в Красном море. Предположительно, беспилотники были запущены йеменскими хуситами.

- Экс-посол США в Боливии арестован по обвинению в шпионаже в пользу Кубы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

- Глава израильской спецслужбы подтвердил планы ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру. Акции должны быть осуществлены после того, как будет завершена операция против в Газе.