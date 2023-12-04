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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

В Минэкономразвития отметили все более взвешенный подход участников COP28 к обязательствам

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские делегаты на Международной конференции ООН по климату (COP28) наблюдают позитивные изменения в позициях стран-участниц, характеризующиеся более сдержанным, ответственным и рациональным подходом к определению климатических обязательств.

Об этом "Интерфаксу" сообщил замминистра экономического развития Владимир Ильичев.

"Мы наблюдаем вполне положительные сдвиги с точки зрения субстантивного наполнения, потому что потихоньку, на наш взгляд, (к участникам - ИФ) приходит понимание, что те амбициозные цели, которые ставятся, должны относиться с реальностью. И что, в любом случае, без определенных видов энергии достичь этих целей не получится. (...) Мы видим, что страны более сдержанно, более ответственно, более рационально начинают подходить к этому, и исходят из того, что недостаточно просто очень амбициозно о чем-то заявить. Необходимо это исполнять, и при исполнении нужно будет учитывать, насколько это экономически возможно", - сказал он.

Среди положительных аспектов Ильичев отметил инициативу утроить мощности ядерной энергетики к 2050 году (относительно базового 2020 года), которую поддержали 22 страны, в том числе США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и ОАЭ.

"Это абсолютно логичное решение тех (климатических - ИФ) вопросов, которые ставятся. Россия - один из признанных лидеров ядерной энергетики в мире, соответственно, мы готовы активно двигаться в этом направлении", - подчеркнул замминистра.

При этом со статусом газа, по его словам, ситуация все еще сложная: "Многие страны отказываются его воспринимать как топливо, без которого невозможно осуществить энергопереход. Мы по-прежнему настаиваем на том, что газ должен рассматриваться как транзитное топливо с наименьшими показателями выбросов, по сравнению с остальными видами ископаемого топлива".

Владимир Ильичев Минэкономразвития COP28
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