Майк Джонсон не поддержит помощь Киеву до решения вопроса безопасности границ США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах. Письмо он опубликовал в своем микроблоге.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ", - говорится в послании.

Он отметил, что нижняя палата Конгресса США полгода назад занималась разработкой реформ, касающихся безопасности границ США, но "демократы в Сенате отказались продолжить работу по этому законопроекту".

Спикер также подчеркнул, что "незащищенная граница США - это бессовестная и неприемлемая катастрофа".

Кроме того, он считает, что Конгресс и американский народ должны получить ответы на ряд волнующих их вопросов, в частности, о стратегии Белого дома на Украине.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине.