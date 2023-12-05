В ЕС заявили о высокой вероятности терактов в период рождественских праздников

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон считает, что Европа может столкнуться с высоким риском террористических атак в период рождественских праздников из-за конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает во вторник Associated Press.

"В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызвала в нашем обществе, а также в связи с предстоящим праздничным сезоном существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе", - цитирует агентство слова Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия также выделит дополнительные 30 млн евро на укрепление безопасности в уязвимых районах стран-членов ЕС.

Йоханссон озвучила это предупреждение вслед за событиями в Париже, где в субботу у Эйфелевой башни было совершено нападение с ножом на туристов, в результате чего один человек скончался.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15,8 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.