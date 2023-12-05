Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В ЕС заявили о высокой вероятности терактов в период рождественских праздников

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон считает, что Европа может столкнуться с высоким риском террористических атак в период рождественских праздников из-за конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает во вторник Associated Press.

"В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызвала в нашем обществе, а также в связи с предстоящим праздничным сезоном существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе", - цитирует агентство слова Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия также выделит дополнительные 30 млн евро на укрепление безопасности в уязвимых районах стран-членов ЕС.

Йоханссон озвучила это предупреждение вслед за событиями в Париже, где в субботу у Эйфелевой башни было совершено нападение с ножом на туристов, в результате чего один человек скончался.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15,8 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

ЕС Израиль Париж Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Визит Мадуро в РФ может состояться до конца года

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Brent подорожала до $78,43 за баррель

Франция заморозила активы лидера ХАМАС Синвара

Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Что случилось этой ночью: вторник, 5 декабря

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" зашел в Южно-Китайское море

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" зашел в Южно-Китайское море
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });