Израиль готовится затопить сеть туннелей ХАМАС в Газе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Израиль подготовил план затопления системы туннелей ХАМАСА под сектором Газа водой, закачиваемой из Средиземного моря, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания среди официальных лиц США, армия обороны Израиля в прошлом месяце установила пять больших водяных насосов вблизи лагеря беженцев Аш-Шати в городе Газа.

Каждый из них может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубометров в час в туннели.

Как сообщили собеседники газеты, Израиль предупредил США об этом плане в прошлом месяце. Однако решение реализовывать его или нет, еще не принято.

The Wall Street Journal отмечает, что мнения в администрации президента США Джо Байдена разделились.

Среди опасений - потенциальный ущерб водоносному горизонту и почве Газы, если в них просочатся морская вода и опасные вещества из туннелей.

"Мы не уверены, насколько успешной будет откачка, поскольку никто не знает деталей туннелей и грунта вокруг них", - заявил изданию осведомленный источник.

"Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннели", - добавил он.