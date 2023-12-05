Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили, что атаковали объекты шиитского движения "Хезболла" в Ливане в ответ на нападения на Израиль накануне.

"В ответ на вчерашние (в понедельник) пуски ракет из Ливана по Израилю, некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по стартовым позициям "Хезболлы", террористической инфраструктуре и военному комплексу", - говорится в сообщении в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, в ответ на ракетный запуск из Ливана по району Зарит на севере Израиля ЦАХАЛ нанес удары по источникам огня.

Помимо прочего, для устранения угрозы израильские военные нанесли удары по нескольким другим объектам на ливанской территории.