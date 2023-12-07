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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Помощник Нетаньяху заявил, что повлиять на освобождение заложников можно только силой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Израиль в настоящее время не ведет переговоры с ХАМАС, считает, что повлиять на освобождение заложников можно только силовыми методами, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

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"На данный момент никаких переговоров через посредников не ведется. Премьер-министр Израиля вывел переговорную группу из Катара. Единственный фактор, который может повлиять на возвращение наших заложников - жесткое применение военной силы", - сказал Гендельман "Известиям".

При этом Израиль не пойдет на повторение событий 2011 года, когда произошел несоразмерный обмен между сторонами конфликта, уточнил он. Тогда военнослужащий Армии обороны Израиля Гилад Шалит был освобожден в обмен на 1027 палестинских заключенных, напоминает издание.

В настоящее время, согласно уточненным данным, палестинские группировки из сектора Газа удерживают в заложниках 138 человек.

В начале декабря Израиль возобновил боевые операции в секторе Газа, сконцентрировавшись на южной части анклава. Представители ХАМАС заявили, что не намерены отпускать заложников до тех пор, пока Израиль не остановит военные действия.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По данным Минздрава в секторе Газа, в анклаве погибли более 16,2 тыс. его жителей, свыше 42 тыс. получили ранения.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 07 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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