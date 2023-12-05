ЦАХАЛ обещает уничтожить все военизированные формирования в Газе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа объекты всех палестинских военизированных группировок, даже если они не связаны с ХАМАС, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус.

"Мы стремимся к тому, чтобы военных структур, способных угрожать израильтянам, в Газе не было. Основной целью, конечно же, является ХАМАС, но наши операции ей не ограничиваются. С 7 октября мы успешно боремся с боевиками и силами спецназначения "Исламского джихада" и ликвидируем их", - приводит во вторник его слова "Аль-Арабийя".

Он отметил, что есть несколько других менее крупных и более радикальных террористических организаций, например, "Комитеты сопротивления" и "Фронт освобождения Палестины".

"Мы намерены продолжать операцию, пока снова их не победим, пока не достигнем цели, не вернем 137 заложников (...) не убедимся, что у противников не будет возможности перегруппироваться после окончания боевых действий", - заявил представитель ЦАХАЛ.

Между тем, представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что военным в ходе второго этапа операции в Газе придется вести тяжелые бои. "Сейчас мы продвигаемся вперед со второй фазой операции. Этот этап должен быть сложным, с военной точки зрения", - сказал Леви.

Он также заявил, что Израиль открыт для предложений о том, как сократить ущерб для гражданского населения анклава, но только в случае, если эти идеи не помешают в уничтожении ХАМАС.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15,5 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

Боевые действия в Газе возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия премьера Израиля обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ракет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян. Однако, по мнению ХАМАС, именно Израиль нарушил перемирие, так как не пропускал топливо на север сектора Газа.