Каракас определил меры по защите новой территории Эссекибо

Референдум о будущем региона Эссекибо в Венесуэле Фото: Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы определили ряд первоочередных мер относительно гайанского региона Эссекибо, свою принадлежность которого Каракас признал по итогам воскресного референдума, сообщает венесуэльский телеканал Globovision.

6 декабря эти меры обсудит парламент. Пока речь идет об обсуждении организации обороны новой территории и о повсеместном распространении географических карт с ее новым обозначением.

3 декабря в Венесуэле прошел референдум о судьбе богатого нефтью региона Эссекибо, который Венесуэла на протяжении ста лет оспаривает у соседней Гайаны. В правительстве Мадуро назвали регион украденным при давней демаркации границы. На референдум было вынесено предложение законно воспротивиться притязаниям Гайаны на одностороннее использование морских ресурсов в нарушение международного права, придать оспариваемой территории статус штата, наделить ее нынешних и будущих жителей гражданством Венесуэлы и отвергнуть право Международного уголовного суда ООН решать этот территориальный спор.

В Гайане референдум расценили как шаг к аннексии этой территории.

Национальный избирательный комитет Венесуэлы 4 декабря сообщил, что при итогам референдума Эссекибо признан частью Венесуэлы. Как отмечает АР, в голосовании участвовало, по официальным данным, около 10,5 млн человек из 20,6 млн избирателей.

5 декабря по итогам заседания правительства и Совбеза в Каракасе было объявлено о создании комиссии по обороне региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя региона.

Венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" президент Венесуэлы Николас Мадуро дал поручение создать региональные подразделения, начать выдачу лицензий на изыскание и эксплуатацию нефти, газа и минеральных ресурсов, а также выработать нормы, запрещающие заключать контракты с предприятиями, работающими или сотрудничающими на концессиях на подлежащем делимитации шельфе, выданных Гайаной в одностороннем порядке.

Участники заседания также одобрили новую географическую карту Венесуэлы, которую необходимо напечатать и распространить ее по учебным заведениям страны. Также они сформулировали поручение разработать планы социальной поддержки местного населения и защиты окружающей среды региона.

Наблюдатели отмечают, что пока неизвестно, каким именно образом власти Венесуэлы будут воплощать в жизнь принятые решения, передает АР.

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла считает единственным средством для урегулирования спора Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.