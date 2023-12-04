Госдеп США призывает к мирному решению спора Венесуэлы и Гайаны

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США призывают Венесуэлу и Гайану к мирному решению вокруг региона Эссекибо, являющегося предметом спора между двумя странами.

"Мы призываем Гайану и Венесуэлу искать пути мирного решения их территориального спора, и это не тот вопрос, который можно решить референдумом", - заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Накануне в Венесуэле прошел референдум, участники которого должны были высказать мнение о принадлежности региона Эссекибо, который входит в состав соседней Гайаны, но претензии на который имеет Венесуэла. Большинство проголосовавших согласились, что этот регион - часть Венесуэлы.

Международный уголовный суд ООН (МУС) ранее постановил, что Венесуэла должна воздержаться от любых действий, которые поставили бы под вопрос контроль Гайаны над территорией Эссекибо, являющейся предметом спора между двумя странами.

Гайанско-венесуэльский кризис вокруг Эссекибо обострился после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.

Венесуэла считает, что единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.