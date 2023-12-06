Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы

Президент Гайаны Ирфаан Али Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что страна принимает все необходимые меры для защиты территории Эссекибо, куда может вторгнуться Венесуэла, сообщает Associated Press.

"Мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно, и мы приняли несколько мер предосторожности, чтобы обеспечить мир и стабильности в этом регионе", - заявил Али в телефонном интервью агентству.

Он добавил, что власти страны связываются с союзниками и региональным партнерами для защиты Эссекибо. Также вооруженные силы Гайаны ведут переговоры с коллегами в других странах, однако президент не отметил, в каких именно.

Али подчеркнул, что, если Венесуэла решит "поступить безрассудно и авантюрно", то страны региона будут вынуждены ответить.

В воскресенье, 3 декабря, состоялся референдум, большинство участников которого, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле. Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы уже определили ряд первоочередных мер по воплощению в жизнь итогов этого референдума.

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла считает, что сейчас единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.