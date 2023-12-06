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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Еще более 50 россиян покинули сектор Газа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Очередная группа россиян выехала из Газы в Египет, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 53 россиянина и члена их семей, из них 27 детей", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС России продолжают работу на КПП. Спасатели, психологи и врачи оказывают необходимую помощь.

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано 951 человек. Из них в Москву девятью рейсами авиации ведомства уже доставлено свыше 880 человек, в том числе более 380 детей.

МЧС РФ Египет сектор Газа
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