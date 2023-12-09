Еще сотня граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Очередная группа россиян покинула Газу, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Еще 100 россиян и членов их семей пересекли пункт пропуска "Рафах". Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь. Граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта эвакуировано более 1000 человек. В Россию 10 рейсами авиации ведомства прибыли свыше 940 человек, в том числе более 420 детей.