ЦАХАЛ заявил об обнаружении крупного арсенала палестинских группировок в Газе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные нашли на севере сектора Газа арсенал палестинских группировок - один из крупнейших за время сухопутной операции, а затем уничтожили его.

По данным The Times of Israel, служащие 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор" и 933-й пехотной бригады "Нахаль" отыскали тайник с оружием возле больницы и школы. Среди находок - сотни реактивных противотанковых гранат, десятки противотанковых ракет, взрывчатка, реактивные снаряды дальнего радиуса действия и беспилотники.

Также в ночь на среду военные вместе с элитным подразделением ЦАХАЛ по борьбе с терроризмом ЛОТАР и пограничной стражей Израиля провели рейд в лагере беженцев в Дженине, задержали 10 палестинцев. Кроме того, военные и полиция обнаружили два входа в туннели и три лаборатории по производству взрывных устройств, конфисковали оружие. Участники рейда также вступили в перестрелку с вооруженными палестинцами.

Между тем, военные задействовали систему ПРО Arrow для перехвата ракеты в районе Красного моря, до этого сирены воздушной тревоги сработали в Эйлате. В ЦАХАЛ полагают, что ракету запустили из Йемена, однако в израильское воздушное пространство она не вошла.

В среду ЦАХАЛ объявляла паузу в боевых действиях до 14:00 (15:00 по Москве) в районе Аш-Шабура в городе Рафах в связи с гуманитарными соображениями. В свою очередь, представитель ЦАХАЛ Авичай Адри сообщил, что на ряде участков трассы Салах ад-Дин в Хан-Юнисе идут бои, и этих районов следует избегать.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По данным Минздрава в секторе Газа, в анклаве погибли более 16,2 тыс. его жителей, свыше 42 тыс. получили ранения.