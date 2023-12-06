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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Турция ждет поставкок F-16 в ответ на согласие одобрить заявку Швеции в НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Анкара рассчитывает на взаимность США по вопросу поставок Вашингтоном истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции в НАТО, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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"Пусть наши коллеги в США успешно проведут вопрос поставок Турции F-16 через конгресс одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО парламентом Турции. Давайте сделаем эти шаги одновременно", - приводит агентство его слова.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление.

НАТО F-16 Турция Швеция США
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