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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

США смогут пользоваться всеми шведскими военными базами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США и Швеция заключили оборонный договор, который теоретически позволит американским военным пользоваться всеми военными базами на шведской территории, сообщает в среду Associted Press (AP).

Соглашение подписали в Пентагоне глава Минобороны США Ллойд Остин и шведский министр обороны Пол Йонсон.

"На пороге вступления в НАТО Швеция подписала соглашение об оборонном сотрудничестве с Вашингтоном, которое открывает доступ США ко всем военным базам в этой скандинавской стране", - сообщает AP.

"Необязательно, что все эти 17 военных объектов будут использовать (...) с военной точки зрения важнее всего для американцев то, что они, к примеру, могут хранить там военное оборудование", - отметил Йонсон.

По его словам, договор также "создаст более благоприятные условия для Швеции при получении поддержки от США в случае войны или кризиса".

Агентство напоминает, что США заключили аналогичный договор с Норвегией в 2021 году. Вашингтон также ведет переговоры о подобных соглашениях с Финляндией и Данией.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже ратифицировали присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

США Швеция
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