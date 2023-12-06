Бразилия наращивает военное присутствие на границе с Венесуэлой и Гайаной

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Армия Бразилии объявила в среду о наращивании присутствия на границе с Гайаной и Венесуэлой, между которыми возникла напряженность из-за территориального спора, сообщают латиноамериканские СМИ.

Согласно заявлению военного командования, будет увеличено "число военнослужащих и военного снаряжения" в городах муниципалитетов Пакарайма и Бао Виста в штате Рорайма.

В нем отмечается, что эти меры приняты для "гарантирования неприкосновенности" границ Бразилии.

В воскресенье состоялся референдум, большинство участников которого, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле. Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы уже определили ряд первоочередных мер по воплощению в жизнь итогов этого референдума. В частности, объявлено о создании комиссии по обороне региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя региона.

Президент Николас Мадуро дал поручение венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" создать региональные подразделения, начать выдачу лицензий на изыскание и эксплуатацию нефти, газа и минеральных ресурсов, а также выработать нормы, запрещающие заключать контракты с предприятиями, работающими или сотрудничающими в рамках заключенных Гайаной концессий на подлежащем делимитации шельфе.

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла считает, что сейчас единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

По словам главы МИД Венесуэлы Делси Родригес, "этот механизм (Женевские соглашения) будет оставаться действительным до того момента, когда стороны сочтут, что выход найден через прямые политические дружественные переговоры, и что он устраивает обе стороны".

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.