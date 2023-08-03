Датская оппозиция выступила против законодательного запрета сжигать Коран

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представители семи оппозиционных партий Дании в совместном заявлении выступили против планов правительства законодательно запретить акции протеста, на которых сжигают Коран или иные священные книги, пишет The Local.

Они считают, что агрессивные протесты извне не должны определять политику Дании и влиять на датскую демократию. Кроме того, по их мнению, такой запрет повлечет за собой иные ограничения. Заявление подписали партии от консервативных "Новых правых" до левой "Красно-зеленой коалиции", в общей сложности у них 72 места в парламенте из 178. Правящая коалиция из правоцентристов и левоцентристов имеет 88 мест.

В правительстве заверили, что хотят только запретить сжигать священные книги рядом с посольствами, чтобы не осложнять международные отношения. Противники инициативы подчеркивают, что с принятием закона страна встанет на скользкий путь постепенного ограничения свободы слова.

Правительство Дании 30 июля объявило, что изучит законные способы прекратить проведение акций с сожжением священных книг и с оскорблением других стран, культур и религий, поскольку последствия этих акций сказываются на ситуации с безопасностью, на международных отношениях. Также чиновники отметили, что подобные протесты только играют на руку экстремистам. Правительство при этом заверяет, что если и будут введены ограничения, то они не нарушат конституционное право свободы слова и выражения в стране.

По словам министра юстиции Дании Петера Хуммельгаарда, несмотря на протест оппозиции, датские власти продолжат работать над законодательством, предусматривающим пресечение попыток публичного осквернения Корана.

Ранее на этой неделе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в телефонном разговоре с коллегой из Дании Ларсом Расмуссеном осудил акции, во время которых ультраправые активисты сжигают Коран, и призвал Копенгаген принять меры для предотвращения подобных инцидентов. Он отметил, что "экстремисты используют свободу слова для разжигания ненависти" и что "единственные, кто получает преимущество от таких действий, это экстремисты".

Расмуссен осудил акты сожжения Корана.