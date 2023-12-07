Военные США проведут совместные учения с Гайаной

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американские военные вместе с Силами обороны Гайаны в четверг проведут совместные учения, сообщили в посольстве США в этой южноамериканской стране.

"Южное командование ВС США совместно с Силами обороны Гайаны проведет 7 декабря полеты в пределах территории Гайаны", - говорится в сообщении

В нем отмечается, что эти учения направлены на "усиление сотрудничества США и Гайаны в сфере безопасности, а также укрепление регионального сотрудничества".

В американском посольстве подчеркнули, что Вашингтон будет продолжать выполнять свои обязательства как "надежный партнер Гайаны в сфере безопасности".

Это заявление прозвучало на фоне напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за территориального спора относительно региона Эссекибо.

В воскресенье состоялся референдум, большинство участников которого, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле. Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы уже определили ряд первоочередных мер по воплощению в жизнь итогов этого референдума. В частности, объявлено о создании комиссии по обороне региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя региона.

Президент Николас Мадуро дал поручение венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" создать региональные подразделения, начать выдачу лицензий на изыскание и эксплуатацию нефти, газа и минеральных ресурсов, а также выработать нормы, запрещающие заключать контракты с предприятиями, работающими или сотрудничающими в рамках заключенных Гайаной концессий на подлежащем делимитации шельфе.

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла считает, что сейчас единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

По словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, "этот механизм (Женевские соглашения) будет оставаться действительным до того момента, когда стороны сочтут, что выход найден через прямые политические дружественные переговоры и что он устраивает обе стороны".

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.