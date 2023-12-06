Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Венесуэла и Гайана будут держать открытыми каналы связи по территориальному спору

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль и министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд договорились сохранять каналы коммуникации вокруг территориального спора относительно региона Эссекибо, передает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на коммюнике правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Хиль и Тодд провели разговор по телефону, в ходе которого "договорились держать открытыми каналы связи".

Хиль также проинформировал Тодда о референдуме, который состоялся в Венесуэле на минувшей неделе, о его результатах: большинство его участников, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле.

Ранее в среду президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что страна принимает все необходимые меры для защиты территории Эссекибо, куда может вторгнуться Венесуэла.

Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы, как сообщалось, определили ряд первоочередных мер по воплощению в жизнь итогов референдума. В частности, объявлено о создании комиссии по обороне региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя региона.

Венесуэла Гайана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны G7 согласовали постепенный ввод ограничений на импорт российских алмазов

Байден отрицает, что общался с бизнес-партнерами членов своей семьи

Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы

Президент Гайаны заявил о подготовке к возможному вторжению Венесуэлы

Что произошло за день: среда, 6 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

В ООН назвали апокалипсисом гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Бизнесмен Дмитрий Стрежнев включен в санкционный список Великобритании

Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером РФ в арабском мире

Путин назвал ОАЭ главным торговым партнером РФ в арабском мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });