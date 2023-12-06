Венесуэла и Гайана будут держать открытыми каналы связи по территориальному спору

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль и министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд договорились сохранять каналы коммуникации вокруг территориального спора относительно региона Эссекибо, передает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на коммюнике правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Хиль и Тодд провели разговор по телефону, в ходе которого "договорились держать открытыми каналы связи".

Хиль также проинформировал Тодда о референдуме, который состоялся в Венесуэле на минувшей неделе, о его результатах: большинство его участников, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле.

Ранее в среду президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что страна принимает все необходимые меры для защиты территории Эссекибо, куда может вторгнуться Венесуэла.

Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы, как сообщалось, определили ряд первоочередных мер по воплощению в жизнь итогов референдума. В частности, объявлено о создании комиссии по обороне региона, начале обсуждения законопроекта об обороне региона в парламенте, назначении руководителя региона.