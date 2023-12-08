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Минюст США готовит новое уголовное дело против сына Байдена

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минюст США готовится возбудить новое уголовное дело против сына президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, федеральные прокуроры составили новое уголовное дело против Хантера Байдена. Точный характер обвинений пока неизвестен, поскольку судебные документы еще не были обнародованы.

Однако телеканал отмечает, что в последние недели спецпрокурор Дэвид Вайс использовал федеральное большое жюри в Лос-Анджелесе для сбора свидетельских показаний и улик по возможным уголовным налоговым обвинениям против Байдена-младшего.

В свою очередь телеканал Fox News сообщает, что обвинения будут предъявлены сыну президента США в Центральном округе Калифорнии позднее в четверг.

CNN напоминает, что Хантеру уже предъявлены уголовные обвинения в штате Делавэр, связанные с покупкой оружия.

Ранее Хантер готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и в незаконном хранении оружия. Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит Хантеру условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, когда Хантер был наркозависимым, он мог избежать уголовного преследования по этому обвинению, если не совершит серьезного проступка в течение последующих двух лет.

Однако судья отказалась заключать такую сделку. По словам адвокатов Хантера, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему. Между тем за дачу ложных показаний и незаконное хранение оружия сыну президента может грозить до 25 лет тюрьмы.

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